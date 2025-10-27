Grassina e Mazzola non si fanno male. La partitissima finisce senza vincitori

GRASSINA

1

MAZZOLA

1

GRASSINA: Bartolini, Meazzini, Arcadipane, Alfarano, Calzolai, Fabiani, Dini, Corsi M., Frezza, Simoni, Borghesi (70’ Menga).

Panchina: Morandi, Rus, Meini, Silli, Erpici, Murrone, Stinghi, Croci. Allenatore Cellini.

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi (46’ Camilli), Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj, Barducci (63’ Turillazzi), Corsi T., Discepolo (83’ Pagliai), Capezzuoli (46’ Bruni).

Panchina: Ciupi, Ghiozzi Pasqualetti, Puppato, Scardigli, Zizzo. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Castorina di Lucca (Aldi – Lisi).

Reti: 74’ Frezza, 76’ autorete Meazzini.

Note – Ammoniti: Calzolai, Saitta, Zanaj. Recupero: 2’ e 4’.

GRASSINA – Nel big match Grassina e Mazzola si dividono la posta in palio. Il punto però lascia un po’ di amaro in bocca ad entrambe visto che la Rondinella, vittoriosa anche ieri, adesso è a +6 sul gruppo delle seconde tra cui appunto fiorentini e senesi.

Il primo tiro del match arrivava al 4’, Frezza riceve la respinta di Bonechi calciando con il mancino, palla alta. Il Mazzola risponde al 7’, contropiede avviato da Barducci che allarga per Discepolo, la botta esce di un nulla. Mazzola ad un passo dal vantaggio al 15’: angolo di Discepolo, Rocchetti è smarcato sul secondo palo ma il colpo di testa a botta sicura esce.

Il Grassina crea la miglior occasione al 37’: Dini arriva sul fondo per crossare sul secondo palo alla ricerca di Borghesi, il colpo di testa finisce alto.

Il secondo tempo vede la prima, palla gol al 61’ creata da Grassina: Frezza impegna Chiarugi che respinge con l’aiuto della traversa. Il Grassina riesce a pervenire vantaggio al 76’: un traversone a centro area è preda di Frezza che fa 1-0. Il pareggio del Mazzola non si fa attendere: Rocchetti mette al centro e Meazzini impatta male insaccandola alle spalle del proprio portiere, 1-1. L’ultima occasione è per il Mazzola al terzo dei quattro minuti di recupero concessi: angolo di Camilli, Corsi manda alto di testa. Finisce con un punto a tempo ed un po’ di rammarico.