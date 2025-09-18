Grassina, esordio scacciapensieri. Domenica trasferta col Sansovino. Cellini: "Faremo la nostra parte"

Dopo l’amaro sapore di due sconfitte consecutive, che sono costate al Grassina l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza, era fondamentale riscattarsi in una giornata cruciale. E quale migliore occasione se non l’esordio in campionato, davanti ai propri tifosi, contro una squadra dal blasone importante come la Sangiovannese? I padroni di casa del tecnico Marco Cellini non si sono fatti intimidire. Al contrario, hanno risposto con una prova di forza e qualità, mettendo in mostra un calcio di alto livello che ha soddisfatto il pubblico.

Con un 3-0 inequivocabile, il Grassina ha annichilito un avversario che per anni ha giocato su campi molto più importanti, dimostrando che il passato non sempre determina il futuro. Grazie a geometrie di gioco impeccabili e a una brillante esecuzione tattica, con Corsi, Dini, Simoni, Borghesi, Fabiani, il Grassina non solo ha conquistato la prima vittoria della stagione, ma ha anche lanciato un messaggio forte e chiaro al campionato.

"Siamo partiti col piede giusto, creando tanto e non subendo pericoli, – ha sottolineato l’allenatore del Grassina, Marco Cellini. – È stata una partita quasi perfetta. Tutti i miei giocatori sono stati bravissimi a svolgere il loro compito, mettendo in difficoltà la Sangiovannese. Volevo una pronta conferma e sono stato accontentato. Domenica sul campo del Sansovino, su un terreno più ampio e diverso dal nostro, sarà necessario che la mia squadra dimostri la sua bravura nell’adattarsi nell’affrontare una sfida molto più impegnativa contro una delle favorite numero uno del campionato. – ha spiegato il tecnico rossoverde –. Anche se mancheranno Caschetto, Rossi Lottini e Travagli che non sono ancora al meglio per i postumi di un infortunio, sono sicuro che il resto del gruppo farà nuovamente la sua parte".

Giovanni Puleri