Grassina fuori dalla Coppa Italia. Scatta il campanello d’allarme: "Sarà un’annata molto difficile"

Dopo due sconfitte, andata e ritorno, contro il Figline, il Grassina del tecnico Cellini è stato eliminato dalla Coppa Italia di Eccellenza. Il risultato è amaro e la delusione crea disagio in una squadra che non è riuscita a imporsi nei due incontri. Allo stadio "Pazzagli" ci si aspettava un Grassina più incisivo, dinamico e con maggiore concretezza in fase di finalizzazione. Dopo il vantaggio di Frezza, la squadra rossoverde non è riuscita a dare il colpo di grazia agli avversari. Un secondo gol avrebbe sicuramente complicato il compito del Figline, che invece ha ribaltato il risultato con Donatini e, allo scadere, con Bibaj Gers.

In vista dell’inizio del campionato di domenica, con la prima sfida di spessore contro la Sangiovannese, sorge spontanea una domanda: queste due sconfitte spingeranno il Grassina a ritrovare la giusta determinazione? "Siamo dispiaciuti per l’eliminazione dalla Coppa Italia – puntualizza il responsabile tecnico del Grassina, Giorgio Rosadini. –. È sempre una competizione importante, utile anche per testare e perfezionare i meccanismi della squadra. Non siamo ancora al meglio, specialmente nella fase di finalizzazione, a differenza degli avversari che hanno saputo sfruttare meglio le occasioni da rete. Domenica ospitiamo la Sangiovannese, che ha esperienza in categorie superiori e ha l’ambizione di tornarci al più presto. L’affronteremo con grande rispetto, ma anche con la necessaria determinazione per fare un buon risultato".

Che stagione di Eccellenza si prospetta? "Sarà un’annata molto importante e difficile. Il Grassina riparte con un progetto mirato a diventare competitivo e a migliorare la classifica del campionato precedente".

Quali sono le squadre favorite? "Oltre al Valentino Mazzola, Rondinella e Sangiovannese, direi che Sansovino e Antella sono le squadre che hanno giocatori più competitivi".

