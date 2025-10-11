Grassina-Lastrigiana: contano solo i tre punti

Come accaduto nelle ultime tre stagioni, la Federazione ha deciso di anticipare al sabato alcune partite per avere a disposizione le terne arbitrali sia per le gare del sabato che per quelle della domenica. Questa decisione sarà in vigore fino al 15 marzo 2026, data della quintultima di ritorno. Quandi oggi, nel girone B, si gioca Grassina-Lastrigiana (arbitro: Marchi di Siena), valida per la 5ª giornata, in programma alle ore 15. Una sfida che sugli spalti del ’Pazzagli’ richiamerà più spettatori del solito per questo classico derby che promette spettacolo, con il Grassina di Marco Cellini, reduce da uno strepitoso successo ottenuto sul campo ostico della Colligiana. Una vittoria che ha nuovamente confermato le eccellenti qualità dimostrate dai rossoverdi in questo folgorante avvio di stagione, con Frezza (nella foto), Dini, Corsi, Simoni e Borghesi.

Il Grassina ha saputo stupire con una partenza caratterizzata da bel gioco non solo esteti-camente pregevole, ma anche redditizio. Un buon slancio che vale un dignitosissimo secondo posto in classifica, che oggi la squadra è pronta a incrementarlo. Dall’altra sponda ci sarà una Lastrigiana che, rimasta scottata per la sconfitta casalinga ad opera della Sangiovannese, vorrà cercare a riprendere a produrre punti per ri-lanciare la sua classifica, pur consapevole delle difficoltà nell’affrontare avversari di spessore. Le formazioni: nelle file dei rossoverdi ci sono le assenze di Travagli, D’Alessandro e Rossi Lottini. Nella Lastrigiana del tecnico Guasti, l’attaccante Bianchi e a disposizione ma non Crini infortunato, con Sarti, Campagna, Falciani in ottima salute.

Infine, nel girone B, oggi si anticipa anche Sansovino-Castiglionese (arbitro Conte di Castelfranco Veneto).

Giovanni Puleri