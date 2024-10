Grave lutto per il Tuttocuoio: domani sera non si gioca. I ragazzi di D’Amore in campo domenica. Imolese, un’altra partita rinviata. A Prato sarà ancora più difficile

Niente fari accesi al Galli domani sera per il match col Tuttocuoio: dopo il grave lutto che ha colpito nelle scorse ore la presidentessa del club toscano, la gara inizialmente in programma per le 20.30 è stata posticipata a mercoledì 6 novembre con calcio d’inizio alle 14.30. Doppio rinvio nel giro di pochi giorni quindi per i rossoblù che, saltato l’impegno esterno col Lentigione causa maltempo (verrà recuperato come annunciato dalla lega mercoledì 30 ottobre), torneranno in campo domenica al Lungobisenzio (ore 14.30), in casa del Prato di Marco Mariotti, subentrato la settimana scorsa a Maurizio Ridolfi, quest’ultimo esonerato dopo aver raccolto una sola vittoria in sei giornate.

Una prima scossa, l’ex tecnico dell’Albenga (e vice di Maurizio Sarri ai tempi del Grosseto, stagione 09/10 in B), l’ha già data all’ambiente al suo debutto, fermando due giorni fa sullo 0-0 nel derby la Pistoiese terza in classifica (nell’unica sfida della settima giornata disputata nel girone D). Per i rossoblù questo significherà non solo trovarsi davanti una squadra che pian piano sta provando a rinascere, sfruttando la spinta di una nuova guida tecnica, ma anche affrontare un avversario con due partite in più sulle gambe e già abituato al doppio impegno.

D’altro canto, l’Imolese avrà forse qualche energia in più da spendere, ma anche due settimane intere senza toccare il campo e con una sconfitta amara da dover riscattare quanto prima per restare a contatto della zona playoff. Ancora fresca, infatti, è la ferita lasciata aperta dal gol di Onofri di domenica scorsa col Ravenna, che ha condannato D’Amore e i suoi al secondo ko interno della stagione (1-0), pur giocando in superiorità numerica per quasi un tempo. A Prato, occorrerà dunque rivedere l’Imolese versione trasferta, quella che fin qui ha regalato quasi sempre delle gioie: vedi i successi a Corticella e a San Damaso col Cittadella Vis, oltre al prezioso ma stretto pari di Fiorenzuola. Intanto, il tecnico romagnolo ha ritrovato tutti gli uomini a disposizione, presupposto fondamentale per addentrarsi in quello che sarà un tour de force di fuoco. Prato e Lentigione in trasferta, Pistoiese e Tuttocuoio in casa: quattro partite in 11 giorni da maneggiare con cura e dopo le quali si potrà finalmente tracciare un primo bilancio.

Giovanni Poggi