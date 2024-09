Grazie all’impegno del presidente Parlani, giovedì 29 open day. Scuola calcio a Montelabbate: c’è la partnership con il Vismara

Dalla prossima stagione calcistica riparte a Montelabbate la Scuola Calcio, progetto reso possibile dalla Polisportiva Vismara Calcio e con il patrocinio dello stesso Comune. "Con questo nuovo progetto – spiega una nota del Vismara – tanti ragazzi potranno avere di nuovo la possibilità di praticare il gioco del calcio vicino alle loro abitazioni sul campo sportivo in erba. Erano diversi anni che sul territorio non esisteva più la possibilità per i ragazzi di praticare questo sport nel proprio comune di residenza e quindi si era creato un disagio per molti genitori che quotidianamente dovevano accompagnare i loro figli in altre società con sede e campi da calcio ubicati in comuni limitrofi. Il presidente Flavio Parlani ha affidato il compito di Responsabile della nuova struttura ad Andrea Vinci che benché molto giovane è in possesso di una laurea triennale in scienze motorie conseguita presso l’Università di Urbino, nonché di laurea Magistrale di scienze tecniche dello Sport e svolge attività lavorativa come insegnante di educazione fisica. Inoltre è in possesso di patentino Uefa C e con precedenti esperienze da allenatore nel Settore Giovanile. Vinci (foto) sarà coadiuvato da altri allenatori qualificati". "Il prossimo venerdì 29 agosto dalle ore 18 – conclude la nota del Vismara – si svolgerà presso il campo sportivo di Montelabbate un Open Day aperto a tutti i ragazzi che si vorranno avvicinare per conoscere il nuovo Settore Giovanile e nell’occasione avranno modo di richiedere tutte le informazioni e procedere all’iscrizione".

am. pi.