Grevigiana riparte da Guidi. Ecco il nuovo presidente

Tommaso Guidi (nella foto), classe 1979 dirigente nel settore della finanza digitale, è il nuovo presidente della Grevigiana. La grande passione per il calcio e i due figli che giocano nelle squadre dei più piccoli del club gialloblù sono stati determinanti. "Dopo aver valutato i miei impegni di lavoro e familiari - dice Guidi - e dopo incontri con il consiglio direttivo della società e col comune di Greve in Chianti ho deciso di accettare. In considerazione anche della forza e la tradizione della Grevigiana che vanta 220 tesserati e uno staff tecnico e direttivo di qualità".

Il nuovo presidente ha trascorsi come giocatore. "Sono originario del Galluzzo e abito ai Falciani. La mia carriera si è svolta quasi tutta nell’Audace Galluzzo, rifiutando categorie superiori".

Lo sguardo di Tommaso Guidi è ora rivolto al futuro: "Il sogno nel cassetto è di portare a conclusione un progetto di unione fra i settori giovanili e le scuole calcio di Grevigiana, Chianti Nord e San Polo. Mentre le prime squadre e gli Juniores continuerebbero a giocare sotto la bandiera del proprio Comune. L’obiettivo è realizzare un’Accademia del Calcio creando una nuova realtà che dia maggiore crescita e qualità alle squadre e a tutto il comprensorio, senza dimenticare l’aspetto aggregativo e sociale. Avremo degli incontri con gli altri presidenti e il Comune per cercare di finalizzarlo. Fra gli altri obiettivi migliorare gli impianti, crescita delle squadre e organizzare tornei giovanili di alto livello".

Francesco Querusti