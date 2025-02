Grifone a corrente alternata. Un punto. E punto e a capo

Molte volte le intenzioni sono buone, ma spesso non riescono a trasformarsi in realtà perchè c’è l’avversario di mezzo. E così è successo che il Grosseto, al termine della quinta giornata del girone di ritorno, esce dallo stadio "Fedini" con uno scialbo 0-0 contro la Sangiovannese, rivale di sempre dei maremmani. In sede di presentazione della gara mister Consonni aveva dichiarato che i suoi ragazzi avrebbero fatto una gara propositiva con il chiaro intendo di portare acasa I tre punti. Così non è stato, perchè Sabelli e compagni sono apparsi sotto tono ed hanno dato vita ad un match assai "contratto" che ha deluso anche i volenterosi tifosi maremmani presenti nello stadio degli azzurri valdarnesi.

Il nuovo anno, senza mai dimenticare quello che di eccezionale hanno fatto i giocatori biancorossi nelle ultime dieci gare del girone di ritorno, si sta rivelando abbastanza deludente per il gruppo di mister Consonni: nelle cinque gare disputate, infatti, i biancorossi hanno messo insieme una sconfitta, una vittoria e tre pareggi, con il quarto posto in classifica a quota 39, davanti al Siena (38), ma alle spalle di Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi, entranbi a 41 punti, e con un ritardo abissale dalla capolista Livorno (51). Tutto è ancora possibile, secondo la matematica, ma diventa sempre più difficile trovare nuovi stimoli in questa situazione anche se da qualche parte abbiamo letto che l’obiettivo, ora, deve diventare il secondo posto sperando nel ripescaggio.

E’ chiaro che la società biancorossa, ora, deve pensare al futuro e, crediamo, che gli acquisti dei giovani calciatori effettuati negli ultimi giorni debbano andare in questa direzione.

Paolo Pighini