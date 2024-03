Grifone a passo d’uomo. La paura, poi il pareggio

Ancora un pareggio allo "Zecchini": il Figline esce indenne al termine di una gara incredibile. I biancorossi di mister Malotti sono al completo mentre i gialloblù valdarnesi del tecnico Tronconi lamentano alcune assenze. Parte subito forte il Figline che dopo due minuti va in rete con Zhupa che in diagonale trova il tempo giusto ed insacca dopo un’azione ubriacante di Bruni. Difesa biancorossa con molte colpe sulla coscienza. Il Grosseto cerca di trovare rimedio dopo la doccia fredda, ma non riesce ad imbastire manovre decenti. E al 15’ arriva il raddoppio ospite: Saccardi si inserisce in mezzo alle maglie della difesa biancorossa che, ancora una volta, sta a guardare e insacca su imbeccata del dinamico Bruni. Avvio di gara incredibile per il Grifone che stenta a trovare il giusto passo commettendo numerosi errori in fase di impostazione. Al 16’ i padroni di casa potrebbero accorciare, ma Romairone tutto solo davanti al portiere manda il pallone sulla traversa. Il Grosseto continua ad attaccare e al 27’ Rinaldini con una conclusione di qualità, su assist di Macchi, trova lo spiraglio giusto ed accorcia le distanze. L’entisiasmo dei padroni di casa, però, dura pochi minuti perchè al 31’ gli ospiti pervengono alla tersa segnatura. Il difensore Prati in giornata-no (dopo poco verrà sostituito) trattiene il guizzante Bruni in area di rigore: il penalty viene trasformato dallo stesso Bruni.

In avvio di ripresa il Grosseto cerca di fare la partita, ma gli attacchi sono inconsistenti con due deboli conclusioni di Marzierli da buona posizione. Al 15’ il portiere Raffaelli si esalta respingendo una conclusione ravvicinata del solito Bruni, poi è il portiere Conti che si fa applaudire respingendo in angolo una conclusione ravvicinata di testa di Nocciolini. Le squadre ora si allungano. Grosseto in avanti con il cuore e Figline in difficoltà nel rispondere. Al 36’ è Riccobono che con un preciso sinistro accorcia le distanze infilando lo spiraglio giusto. Locali ancora in avanti: Macchi dal limite manda la sfera sulla traversa. E al 50’ Nocciolini con un colpo di testa su cross di Macchi trova ilgol del pareggio.

Paolo Pighini