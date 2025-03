Grifone a testa china. Un punto. Solo quello

Altra gara e altra delusione in casa biancorossa con il pareggio che il Follonica Gavorrano ha imposto allo "Zecchini" ai ragazzi di mister Consonni. Una partita che ha confermato tutti i limiti della formazione maremmana. Anche se non si può parlare di vera e propria crisi, tuttavia la situazione nella quale si trova il Grifone è delicata. Questo Grosseto è una squadra con poca qualità e con scarsa volontà che non solo non riesce più a vincere perchè non chiude la partita, ma si fa rimontare in maniera abbastanza facile.

Crediamo che non sia soltanto un problema di schemi, anche se qualche errore tattico può essere stato commesso da mister Consonni al quale va attribuito il "miracolo" delle otto vittorie consecutive: è un discorso più generale che riguarda le scelte fatte dalla società nelle due sessioni di mercato. L’aspetto singolare è che nel mondo del pallone ed in un’azienda di natura calcistica quello che succede spesso è dovuto alla crisi economica societaria che precede sempre la crisi agonistica della squadra. L’assurdo è che nel Grosseto succede l’opposto: la società è economicamente forte, garantisce tutto quello che serve alla squadra, ma è la squadra che non riesce a fare risultati e che delude in continuazione. E per il momento, ma sono già due anni, per i tifosi sono soltanto delusioni.

Paolo Pighini