Grifone, assalto al Figline. "Dobbiamo dare tutto»

"Chiaramente il Grosseto ha delle ambizioni e scende in campo per vincere, però, penso che soltanto con prestazioni positive si ottengano I punti. Una semplice vittoria senza una prova soddisfacente alla lunga non paga. Noi dobbiamo crescere attraverso le prestazioni, poi, arriveranno anche i risultati. Dobbiamo metterci sempre in discussione e dare il meglio di noi stessi fino alla fine". Questo è il credo di mister Roberto Malotti. "Inutile prendere in considerazione le cinque gare di marzo – afferma il tecnico fiorentino – perché io preparo la squadra gara dopo gara e adesso dobbiamo pensare al Figline che è un gruppo ben organizzato, maturo, importante e temibile che sta vivendo il momento più brillante di questa stagione: si difende con ordine con rapide ripartenze graziead attaccanti veloci. Il Figline sta facendo vedere un bel calcio tra i migliori del momento. Lo affronteremo con la nostra filosofia senza snaturare il nostro concetto di gioco che è anche di vita. Questo è un gruppo che mi piace e mi fa stare bene dal punto di vista umano; tecnicamente è un organico con potenzialità non ancora del tutto espresse". Tutti i giocatori sono a disposizione. Sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Enrico Marini e in Curva Nord saranno deposte tre corone per ricordare Viviana. Francesca ed Enrico. Inizio alle 14,30; allo "Zecchini arbitra Davide Albano di Venezia.

Paolo Pighini