Grifone: assalto al Real Forte Querceta. Mister Bonuccelli: "Voglio i tre punti"

Il Grosseto, con poche novità in formazione, oggi affronta la trasferta di Forte dei Marmi per affrontare il Real Forte Querceta, squadra terzultima in classifica. "Sarà una gara difficile – sottolinea il tecnico Bonuccelli – ma noi dobbiamo fare la nostra partita e provare a vincerla con la nostra qualità. Abbiamo sempre cercato di ottenere la vittoria: a volte ci è riuscito altre volte no. Per ben sei volte siamo andati in vantaggio e siamo stati ripresi. Abbiamo realizzato pochi gol per "la squadra offensiva che proponiamo. Sicuramente qualcosa cambierò ma non rinuncio alla mia identità offensiva. Non rinuncio al tre attaccanti ed anche dalla panchina bisogna essere più bravi".

"Il nostro modulo – prosegue – prevede che alle spalle di Marzierli agiscano da giocatori di esperienza e qualità come Riccobono, Rinaldini e Giustarini (quest’ultimo oggi potrebbe partire dall’inizio, Ndr.) i quali devono godere della più ampia libertà di espressione e di movimento. Fino ad oggi non abbiamo mai perso, ma è vero che abbiamo vinto poco e preso diversi gol con la difesa schierata". Poi il mister torna sulla partita odierna. "E una gara molto delicata – dice – perché affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, ma noi siamo di rincorsa e bisogna stringere i denti per ottenere i tre punti che ci potrebbero sbloccare anche mentalmente". Arbitro Alessandro Dallagà di Rovigo.