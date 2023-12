Grifone, brutta tegola. Giustarini: frattura del perone

Oltre alla sconfitta, la prima in campionato per i biancorossi, il match contro il San Donato Tavarnelle ha avuto un’altra conseguenza negativa per il Grosseto: Manuele Giustarini, infatti, ha riportato la frattura composta del perone. "Appena il chirurgo vedrà la radiografia sarà possibile sapere se necessita di intervento oppure no", fanno sapere dalla società biancorossa. Appare evidente che per sopperire a questo grave infortunio il direttore generale Filippo Vetrini dovrà ricorrere ai ripari in questa sessione di calciomercato nella quale, tra l’altro, sono stati annunciati già tre nuovi arrivi come quote: il portiere Saymon Sclano, 2007, dal Bologna, il centrocampista Niccolò Falconi, 2004, e il difensore Bruno Prati, 2004, tutte e due dalla Fiorentina. E’ chiaro che qualche giocatore dell’attuale rosa, un po’ sacrificato, sarà messo in lista di partenza se lo vorrà (ad esempio Carannante, Gianassi, Giuliani) dopo Moscatelli, Guadalupo e Chillà.

La sconfitta di domenica sulla classifica ha avuto ripercussioni meno negative di quelle che sarebbero potute arrivare grazie ai risultati delle squadre concorrenti, ma questo non deve trarre in inganno: il Grosseto deve cambiare marcia, deve trovare continuità nelle prestazioni. Intanto la gara Grosseto-Montevarchi ultima del girone d’andata è stata posticipata a giovedì 21 dicembre (inizio alle 15).