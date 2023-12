Grifone concentrato. Ieri partitella in famiglia

Partitella in famiglia per i biancorossi di mister Bonuccelli ieri pomeriggio al "Palazzoli" davanti ad un gruppo di tifosi che, di giorno in giorno, aumentano stimolati, forse, dal buon andamento della squadra e curiosi di conoscere eventuali sviluppi di calciomercato. A proposito di calcio mercato chiaro il direttore generale Filippo Vetrini: "Dobbiamo trovare i giocatori giusti, altrimenti non si fa nulla".

E domenica Cretella e compagni, assente Riccobono squalificato, sono chiamati ad una conferma casalinga, dopo la vittoria esterna a Forte dei Marmi, ospitando allo "Zecchini" il San Donato Tavarnelle di mister Collacchioni reduce da una vittoria casalinga. Partner dell’Us Grosseto, domenica, sarà l’azienda Guadagnoli che così lega il proprio segno distintivo ai colori biancorossi.

E sempre domenica ritorna, dopo lo stop per la Giornata Biancorossa, l’iniziativa "Il Grifone è di tutti", progetto voluto dal patron Gianni Lamioni, che consiste nel distribuire in città novanta ingressi gratuiti di Curva Nord.

Questa volta l’Us Grosseto ha deciso di destinare i novanta biglietti agli alunni della scuola primaria "Toti" di via Monte Bianco.