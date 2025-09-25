Grifone corsaro in Umbria. Vittoria e qualche brivido

Il Grosseto porta a casa la terza vittoria di fila e si porta ad un solo punto dal duo di testa. Lo fa battendo 3-2 un Cannara che va sotto 3-0 dopo un’ora per poi, nel finale, sfiorare addirittura un 3-3 che avrebbe avuto del clamoroso. Pronti via e il Grosseto è subito pericoloso con Dalla Latta che prova il destro dal limite, con palla che termina di poco alta sopra la traversa. Ancora Grosseto al quarto d’ora ma la girata di testa di Riccobono, sul cross di D’Ancona, non trova lo specchio. Occhio però al Cannara che si sveglia al 18’ centrando un palo sul tiro cross di Porzi sporcato. Il pericolo corso scuote ulteriormente il Grosseto che chiude il Cannara nella sua metà campo prendendo saldamente in mano le redini del gioco. A metà della prima frazione cross dalla destra di Ciraudo che finisce sui piedi di D’Ancona: destro forte e rasoterra, Vassallo si salva con i piedi. Il gol arriva al 37’ quando Marzierli, su azione d’angolo, anticipa tutti e batte Vassallo. Il Cannara non ha neanche il tempo di accusare il colpo che i biancorossi raddoppiano con un eurogol dalla distanza di Ampollini.

La ripresa si apre con Haxhiu particolaremente attivo sul fronte d’attacco cannarese. Il gol però lo trova ancora il Grosseto con Regoli che al 58’ sfrutta nel migliore dei modi una ripartenza. Sembra finita. Sembra, appunto. Perché ad 11’ dal 90’ Cardoni, entrato in campo al posto di Porzi, lavora bene palla sulla corsia di destra e serve l’accorrente Maselli, subentrato a Ferrario. Botta vincente e il Cannara accorcia le distanze. Neanche il tempo di riprendere il gioco che i rossoblù di casa raddoppiano. Vitaloni finisce giù in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Myrtollari non sbaglia per il 3-2. Il Cannara adesso ci crede e al 90’ Enzo Bertaina serve l’altro argentino, Schvindt, che da buona posizione non inquadra la porta.

CANNARA: Vassallo; Porzi (18’st Cardoni), Bertaina En, Baraboglia, Schvindt (44’st Azurunwa), Myrtollari, Haxhiu, Montero (8’st Camilletti), Lomangino, Roselli (22’st Vitaloni) Ferrario (1’st Maselli).

GROSSETO: Marcu; Della Latta (37’st Bacciardi), Sabelli (12’st Fiorani), Marzieri, Riccobono (29’st Sacchini), Bellini (42’st Dierna), Ampollini, Brenna, Regoli (29’st Disanto), Ciraudo, D‘Ancona. A disp: Cardelli, Santarelli, Corallini, Sacchini, Benedetti. All.: Indiani.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 37’ pt Marzierli, 40’pt Ampollini, 13’st Regoli, 31’st Maselli, 36’st Myrtollari (rig).

Note: ammoniti: Roselli, Riccobono, Schvindt, Fiorani.