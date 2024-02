Grifone di nuovo al lavoro: "Siamo sulla strada giusta"

"Noi dobbiamo dare una nuova impronta a questo finale di campionato e se la squadra continua a confermare quello che ha fatto vedere in queste due ultime partite possiamo ritenerci soddisfatti". Questo ciò che afferma il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini, contento della prestazione fornita dalla squadra a San Giovanni Valdarno, all’inizio di settimana mentre i biancorossi si stanno allenando al Centro sportivo di Roselle per la impraticabilità del "Palazzoli". A questo proposito tutta l’attività del settore giovanile è stata bloccata a causa del maltempo. "Quando gli sportivi che pagano il biglietto ed applaudono come è successo al "Fedini" – prosegue Vetrini – vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta anche se il nostro punto debole rimane quello della finalizzazione: per fare un gol bisogna creare almeno sette-otto occasioni da rete. E non è proprio facile". "In queste ultime dieci finali – conclude – dobbiamo guardare soltanto in casa nostra e non pensare alle nostre avversarie perché è chiaro che se la Pianese le vince tutte e dieci non si può fare nulla. L’importante è arrivare allo scontro diretto con gli amiatini a tre punti e a due punti da Livorno e Follonica Gavorrano e, poi, sperare anche negli scontri diretti. Insomma con questa classifica tutto può succedere". Ieri, dunque, ripresa degli allenamenti a Roselle e un giorno di riposo per Prati e Cretella. In settimana dovrebbe rientrare in gruppo anche Arcuri.