Grifone fra campo e mercato. Preso anche Romagnoli

Ultimo test, prima dell’inizio del campionato, questo pomeriggio per il Grosseto. Alle 18, infatti, è in programma un allenamento congiunto sul campo del "Vezzosi" contro l’undici dell’Orbetello. L’allenatore Paolo Indiani, dunque, avrà modo di fare un’ulteriore verifica sull’undici che farà scendere in campo dall’inizio domenica (inizio alle 15) contro la formazione del Seravezza Pozzi sul terreno di gioco dello stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Un debutto assai impegnativo per il Grosseto contro una squadra che negli ultimi anni è sempre stata tra le protagoniste del girone e che quest’anno si troverà di fronte l’ex di turno, vale a dire il bomber Benedetti. Considerando che mister Indiani considera la squadra composta da "sedici elementi" sarà interessante vedere quale sarà il modulo nel quale saranno calati i protagonisti. Da quello che si visto in questo periodo di preparazione l’unica certezza dovrebbe essere data dalla difesa a tre e da uno schieramento a trazione anteriore: difficile la scelta per il tecnico con gli attaccanti che ha a disposizione. Intanto il direttore generale Filippo Vetrini prosegue il mercato. E’ entrato a far parte della famiglia biancorossa il giovane Davide Romagnoli, classe 2007, portiere cresciuto tra Junior Jesina e Perugia. Dopo il passaggio all’Aquila, quindi, Romagnoli, in prestito fino a giugno 2026, farà esperienza in Maremma.