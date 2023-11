Grifone, ieri in prova al Palazzoli un giovane centrocampista

Partitella in famiglia ieri pomeriggio al "Palazzoli" per preparare il big-match che domenica, inizio alle 14,30, vedrà il Grosseto (24 punti) ospitare la capolista Pianese (31). Una gara che assume una importanza fondamentale nel cammino dei biancorossi di mister Bonuccelli, anche se siamo soltanto ad un terzo del campionato, dal momento che Cretella e compagni, dopo la deludente prestazione di Ponsacco contro la penultima in classifica, sono chiamati ad una prova di orgoglio. A dire la verità, fino a questo momento, il Grosseto, partito con il favore del pronostico, non è riuscito a dimostrare tutte quelle potenzialità che gli addetti ai lavori gli hanno attribuito al termine della sessione estiva del calcio-mercato. Ed è molto probabile che il direttore generale possa tornare ad essere attivo sulla sessione invernale del calcio-mercato alla ricerca dei correttivi necessari anche se noi siamo dell’avviso che è difficile trovare giocatori bravi e pronti in questo periodo perché chi li ha se li tiene salvo casi eccezionali. Ieri ad esempio al "Palazzoli" era in prova Filippo Grasso, un giovane (2004) centrocampista (esterno destro) proveniente dal Crema. Un dato curioso: il Grosseto è la seconda squadra più esperta del girone alle spalle del Poggibonsi davanti al Follonica Gavorrano secondo una statistica pubblicata dal Notiziario del Calcio.