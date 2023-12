Grifone, il ritorno dell’ex. Allenamento con Crivellaro

Partitella in famiglia ieri pomeriggio al "Palazzoli" con i biancorossi di mister Bonuccelli che hanno affrontato, con schieramenti alternati, la formazione Juniores. La novità del giorno è stata offerta dalla presenza di Stefano Crivellaro (nella foto) che si è allenato. Per l’esterno difensivo di fascia destra, che sembra abbia rescisso il contratto che lo teneva legato all’Alessandria, si tratta di un ritorno nel Grifone qualora la trattativa dovesse andare in porto.

Con l’avvio del mercato, appare evidente che con l’arrivo di Grasso e (forse) quello di Crivellaro dovrebbe essere sistemata la corsia di destra.

Bonuccelli intanto sta preparando la trasferta di domenica a Forte dei Marmi per affrontare il Real Forte Querceta.

Per quel che si è visto ieri durante la partitella appare molto probabile il ritorno del capitano Riccardo Cretella nella sua naturale posizione di centrocampista. Una partita nella quale è vietato commettere errori e dalla quale i biancorossi devono portare a casa i tre punti per non fare diventare più complicata la posizione in classifica.I biglietti per la gara di domenica contro il Real Forte Querceta saranno in vendita al botteghino dello stadio versiliese "Necchi-Balloni" il giorno della partita. Una curiosità: stanno per essere ultimati i lavori del pullman personalizzato Us Grosseto.