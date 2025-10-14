Grifone in alta quota. Una prova autorevole

Dopo sette giornate il Grosseto si conferma al vertice della classifica sia pure in coabitazione con il Siena. Il successo rotondo ottenuto ai danni del Tau Altopascio assume un significato particolare perchè scaturito al termine di una gara nella quale i biancorossi di mister indiani hanno sfoderato una prestazione sopra le righe contro un avversario temibile che, ad onor del vero, ha disputato gran parte del match in inferiorità numerica. Ma la pressione che Marzierli e compagni hanno esercitato quando i ranghi erano al completo ha completamente disorientato gli avversari e tutto lascia supporre che poco sarebbe cambiato. Abbiamo visto un Grosseto aggredire l’area di rigore avversaria con un gioco offensivo alto e allo stesso tempo abbiamo visto un reparto difensivo assai attento nel provocare i fuorigioco degli avversari quando hanno provato ad effettuare delle ripartenze.

E si rasserena anche l’orizzonte fuori dal campo con le ’nubi’ sul futuro del Centro sportivo di Roselle spazzate via. "Apprezziamo la risoluzione positiva riguardante il Centro Sportivo di Roselle – commentano i vertici del Club Biancorosso Anno Zero – e auspichiamo anche un più proficuo e necessario rapporto di collaborazione con il Comune. L’obiettivo è quello di riportare e a far rinascere il Centro Sportivo di Roselle nel rispetto delle intenzioni iniziali, come un fiore all’ occhiello per tutta la Maremma e non solo".