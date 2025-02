Grifone, monito dei tifosi: "Diamoci una sveglia"

Domenica il Grosseto ospita l’undici del Figline. Nel girone d’andata il risultato ad occhiali fu il primo pareggio ottenuto da mister Consonni. E dopo queste deludenti sette giornate del girone di ritorno i tifosi fanno sentire la propria voce mentre da parte della società biancorossa vige ancora il silenzio stampa.

"Riteniamo doveroso poter esprimere il nostro pensiero in merito alla situazione che purtroppo da giorni stiamo vivendo – dicono i tifosi del Club Anno Zero –. Ci sentiamo di poter affermare che situazioni di questo genere le abbiamo vissute più di una volta, ma una volta ’caduti’ ci siamo sempre e subito rialzati. Purtroppo, in questi 27 mesi di gestione, da parte della nuova proprietà, pur spendendo cifre interessanti, non si è mai provveduto a pianificare e programmare soluzioni e obiettivi precisi, se non a parole. I proclami e i progetti ambiziosi, se non sono avallati da programmi seri e a lungo termine, poi purtroppo, danno vita ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Crediamo che oggi, bando alle polemiche inutili e dannose, si debba tutti (società, dirigenti, giocatori e, non ultimi, noi tifosi), far quadrato per tentare di salvare il salvabile, perché siamo l’Us Grosseto 1912. Quindi, dopo il campionato scorso e quest’anno dominato da subito dal Livorno, non possiamo che sperare che si pongano le basi per la squadra del prossimo campionato, augurandoci di poter raggiungere l’obiettivo inseguito in questi due ultimi anni".