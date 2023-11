Grifone non sbagliare. C’è il derby col Poggibonsi

"La gara con il Poggibonsi deve rappresentare il nostro nuovo punto di partenza. Non sono più ammessi calcoli perché la vetta comincia ad allontanarsi per cui non è più possibile sbagliare". L’imperativo è vincere. E basta". L’allenatore Vitaliano Bonuccelli presenta in questo modo il match che oggi, inizio alle 18, vede il Grosseto ospitare il Poggibonsi allo "Zecchini" per la nona giornata del girone d’andata. "Il punto conquistato in casa del Figline – prosegue il tecnico viareggino – rappresenta un segnale importante per cui sono certo che contro il Poggibonsi ci sarà una conferma. Coraggio, aggressività e qualità: queste sono le caratteristiche che dovremo sfoderare. Indispensabile, per migliorare la nostra classifica, dare inizio ad un filotto di risultati utili e per questo ce la metteremo tutta per dare la soddisfazione dei tre punti alla società, ai tifosi e a noi stessi". Assenti gli infortunati di lungo corso, Morelli e Barontini, e lo squalificato Macchi: tutti gli altre effettivi sono a disposizione del tecnico. "Nonostante gli incontri ravvicinati – prosegue il mister del Grifone – metterò in campo quella che ritengo essere la formazione migliore anche se ci saranno delle novità. Dobbiamo ripartire dal Poggibonsi, squadra ostica e difficile da affrontare, ben organizzata con giocatori che giocano insieme da anni, ma sono fiducioso perchè i ragazzi stanno lavorando bene e sono tranquilli: siamo pronti per la battaglia. Del resto la vittoria è l’unica medicina che serve a noi".

Arbitro dell’incontro è stato designato Carlo Esposito della sezione di Napoli. La società biancorossa ha deciso per la sfida odierna con il Poggibonsi di stanziare i tagliandi esclusivamente in favore degli istituti scolastici, individuando come beneficiari le tre classi quarte della scuola primaria di via Monte Bianco ed il Liceo scientifico. Intanto oggi, in occasione della partita, i tifosi della Curva Nord hanno organizzato una raccolta fondi a favore della piccola Asia, la bimba di 19 anni affetta da gravi patologia.