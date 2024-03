Grifone, parla il presidente: "Troppi punti persi"

"A questo punto a noi servono punti oltre alle prestazioni". Il presidente del Grosseto, Antonio Fiorini, non ha dubbi.

"Per arrivare al big match con la Pianese il Grosseto deve vincere tutte le gare come minimo. Inoltre, però, bisogna pensare anche agli scontri diretti delle avversarie, ma dubito sul cammino che possono sostenere i concorrenti. Quindi tutto è ancora possibile ed è lecito sperare da parte nostra".

Un mese di gestione Malotti. Cosa ne pensa?

"Il cambio alla conduzione tecnica sicuramente ha migliorato la squadra che ha mostrato lo spirito giusto in queste due gare considerando, però, che sul campo ci sono anche gli avversari e non sempre tutto torna facile perché incidono diversi fattori. Ora, però, il Grosseto deve vincere e basta perché con i pareggi non si va lontano".

In effetti, troppi pareggi.

"Dodici pareggi possono andare bene per una squadra che si vuole salvare, ma non per noi. Il segno X è stato il nostro tallone d’Achille anche perché c’è pareggio e pareggio: quelli con Sangiovannese, Cenaia e Ponsacco ci sono costati otto punti. Domenica, dunque, tutti a tifare per il Grosseto che ospita il Figline".

E a proposito della squadra fiorentina c’è la novità del nuovo presidente, Nicolè Sarri, figlio dell’allenatore Maurizio Sarri, fra l’altro ex tecnico biancorosso.