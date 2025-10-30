Grifone, parlano i tifosi: "Bel clima, c’è fiducia"

I biancorossi di mister Indiani ieri hanno sostenuto la doppia seduta al "Palazzoli" in vista della trasferta di domenica contro lo Scandicci. Intanto il Grosseto si gode il primo posto in solitario e questo obiettivo raggiunto rappresenta davvero un risultato importante che sta portando serenità a tutto l’ambiente e, forse, sta cominciando a risvegliare l’interesse in una città "dormiente". Per questo abbiamo sentito il parere dei rappresentanti dei club cittadini.

"Primo posto da poco, bisogna ancora abituarci – dice Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia –, ma sono sicuro che piano piano il pubblico tornerà allo Zecchini. Importante è che il Grosseto torni di moda come negli anni Novanta: così torneranno anche i ragazzi in Curva Nord. Grandissimo merito va al mister che sa gestire le situazioni. Sono convinto che contro il Siena saremo in 3000".

"Mi aspettavo quello che poi è avvenuto – dice Enrico Andreucci, portavoce del Club Vecchia Guardia –, ma d’ora in avanti, se arriveranno i risultati, e ne sono certo, spero in un vero risveglio della città".

"Stiamo vivendo un momento positivo – sottolinea Guido Borsetti, presidente del Club Anno Zero –, ma dobbiamo restare con i piedi per terra: solo dopo il match con il Siena la situazione sarà più chiara. Più gente allo stadio? Proviamo ad offrire un biglietto omaggio alle donne per l’ingresso gratuito allo Zecchini".

P.P.