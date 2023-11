Grifone, ritorno all’antico. Cretella a centrocampo

I biancorossi con l’allenamento di ieri al "Palazzoli" hanno terminato la preparazione settimanale, (stamani la rifinitura), in vista della trasferta di Ponsacco dove domani alle 14,30 affronteranno i Mobilieri per il 12° turno del girone d’andata. Nella partitella a ranghi misti mister Bonuccelli ha riportato nella posizione di centrocampista il capitano Cretella dopo la sua esperienza nel reparto difensivo. Il Grosseto in terra pisana vuole allungare la serie di vittorie per poi, presentarsi al big-match con la Pianese nel migliore dei modi. A questo proposito attenzione alle ammonizioni per chi è diffidato. I biglietti per la gara di domani sono invendita al botteghino dello stadio ponsacchino, a partire dalle 13,45 di domani. Arbitro della gara Thomas Benci della sezione di Brindisi. Intanto sulla pagina Facebook il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha espresso solidarietà al patron Gianni Lamioni."Lavoriamo insieme per Grosseto uniti dalla comune volontà di continuare a far crescere la nostra città e la nostra maremma. ‘La passione sovrasta alcuen volte le parole‘, ecco mai frase fu più calzante: GLamioni ha fatto di Grosseto la sua scelta di vita. Nello sport così come nell’impresa. Un impegno costante, serio, immutato". Solidarietà a Lamioni anche dal presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti.