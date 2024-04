Grifone, sprint finale: "Crediamoci fino alla fine"

Quando mancano quattro giornate al termine della regular season, dunque, il girone "E" è ancora nella massima incertezza per quanto concerne le posizioni di testa. "C’è poco da dire – afferma il direttore generale Filippo Vetrini –. Noi, come abbiamo già detto da tempo, viviamo alla giornata senza preoccuparci per i risultati delle altre squadre e soltanto, alla fine, tireremo le somme".

Già tempo fa venne sottolineato dal dg biancorosso che "Il Grosseto deve avere paura soltanto di se stesso senza guardare oltre". Quindi il Grifone deve ancora crederci con tutta la determinazione necessaria.

Domenica allo "Zecchini" arriva il Real Forte Querceta. L’allenatore Malotti, che dovrà fare a meno degli squalificati Grasso e Macchi, recupera Bensaja e Bruni mentre Prati è ancora in dubbio, così come Aprili influenzato. Oltre a Grosseto-Real Forte Querceta queste le altre gare della giornata che ci riguardano da vicino: Orvietana-Pianese, Follonica Gavorrano-Trestina, Livorno-Sangiovannese, Tau Altopascio-Mobilieri Ponsacco.

Per domenica è previsto l’ingresso gratuito in Curva Nord per i tesserati biancorossi: tagliando ritirabile al Centro Sportivo di Roselle. E ingresso gratuito in Curva Nord per coloro che assisteranno alla gara di calcio a 5 di domani alle 16 Atlante-Real Fabrica di Roma. biglietto sarà consegnato al palazzetto di Via Lago di Varano durante l’incontro.