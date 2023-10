Grifone subito al lavoro. Domani c’è il Poggibonsi

Prosegue a ritmo serrato il cammino del campionato di serie D. Domani, infatti, è in programma il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del girone d’andata, e i biancorossi tornano di scena allo stadio "Zecchini" dove, con inizio alle 18, affronteranno il Poggibonsi dopo gli accordi intercorsi tra le due società. Ieri pomeriggio mister Bonuccelli ha fatto disputare una "leggera" seduta di allenamento: tutti gli effettivi sono a disposizione. Da Cretella e compagni gli sportivi maremmani si attendono il ritorno alla vittoria, vittoria che manca da tempo in casa biancorossa. L’ostacolo rappresentato dal Poggibonsi (si può parlare di derby) non è dei più semplici ed il punto conquistato sul terreno del Figline, in quelle condizioni, rappresenta la migliore garanzia per una squadra in salute. Il Grosseto, ancora imbattuto in campionato, si trova a sette punti dalla capolista Pianese e non può permettersi il lusso di perdere ulteriori punti, soprattutto, nelle gare casalinghe. I biglietti per la gara contro i giallorossi senesi possono essere acquistati al Centro sportivo di Roselle (10-13 e 15-18) oppure nei punti vendita autorizzati ed anche online sul sito interneet Ciaoticktes. com. Il botteghino dello stadio "Carlo Zecchnini" sarà aperto alle 16.