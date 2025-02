Grifone, un’infermieria. Si allunga la lista assenti

CALCIO

"Non gira proprio benissimo perché ogni domenica abbiamo sempre assenze pesanti". Questo il sintetico commento di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Oltre a Cretella, infatti, che sta recuperando con il lavoro differenziato, domenica non saranno disponibili, per guai fisici, l’attaccante Marzierli, il difensore Dierna ed il difensore Macchi (foto). A proposito di quest’ultimo, ieri pomeriggio presente al ’Palazzoli’ il suo procuratore: si può affermare che Macchi ha rinnovato per cui indosserà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Del resto il dg Vetrini sta già lavorando per il futuro assetto del Grifone. Intanto mister Consonni ha fatto disputare la partitella del giovedì contro gli Juniores provando alcuni schemi. Contro il Terranuova Traiana, squadra terzultima in classifica, il tecnico biancorosso potrebbe pensare ad una squadra proiettata in avanti, ma non in modo scriteriato, alla ricerca di quel gol che ai biancorossi manca da tempo: probabile una difesa a tre. Aperta la prevendita dei biglietti. La segreteria biancorossa ricorda che I biglietti possono essere acquistati nei negozi dei rivenditori autorizzati, al centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaotickets. La biglietteria dello stadio domenica sarà aperta dalle 12. Rivenditori autorizzati: Edicola il Semaforo, via Giuseppe Parini 1, Tabaccheria Stolzi, via Roma 58, Tabaccheria 59, via Emilia 41/A, Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli.