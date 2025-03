Grifone verso il derby. Benucci e Riccobono ok

Siamo a metà della settimana che porta al "derby della Maremma" con le due squadre che vi arrivano in maniera diversa dal punto di vista dell’approccio: il Grosseto deve riscattare l’ulteriore passo falso di Trestina mentre il Follonica Gavorrano è sembrato abbastanza soddisfatto dopo il pareggio casalingo con l’Ostia Mare.

Il tecnico del Grifone dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi dal momento che Benucci e Riccobono stanno dimostrando di aver superato l’infortunio. L’obiettivo resta il secondo posto, ma la strada adesso è in netta salita perché Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi vantano un vantaggio di sei punti (48, contro i 42 dei biancorossi). Ma c’è di più perché il Grosseto non solo è stato superato dal Siena (43), ma deve guardarsi le spalle, per restare in zona playoff dal Ghiviborgo (38) e nella penultima giornata del girone di ritorno i biancorossi di mister Consonni dovranno far visita all’undici lucchese, mentre la settimana dopo riceveranno allo "Zecchini" il Siena.

Insomma, scontata, al momento, la presenza di Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi, discorso ancora tutto aperto, quando mancano otto giornate al termine del campionato, per stabilire le altre due squadre che dovranno completare il quadro dei playoff.