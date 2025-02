Grifone verso l’anticipo. Una rosa quasi al completo

Un Grosseto quasi al gran completo dovrebbe scendere in campo sabato sul terreno dello stadio "Lorenzo Casini" di Trestina per affrontare gli umbri.

Nella partitella in famiglia ieri pomeriggio al "Palazzoli" il capitano Riccardo Cretella, pur giocando con il tutore alla spalla, ha confermato di essere pronto per scendere in campo, per cui torna ad essere a disposizione di mister Consonni: probabilmente sabato partirà però dalla panchina. Dubbi, però, per Riccobono e Benucci che hanno lavorato a parte.

Quindi con molta probabilità vedremo in campo lo schieramento "antico" con Raffaelli tra i pali, Guerrini, Dierna, Possenti, Macchi sulla linea difensiva, con Caponi e Sacchini (Cretella) a centrocampo, con Addiego Mobilio, Sabelli, Senigagliesi alle spalle di Marzierli.

I biancorossi, dopo la vittoria sul Figline, sono chiamati a dare continuità al proprio lavoro per dallo stadio umbro dovrebbero tornare con una vittoria che riporterebbe un po’ di entusiasmo in un ambiente un po’ scarico. Domenica ad assistere alla gara con il Figline in tribuna era presente l’allenatore Alfredo Aglietti e subito tra gli sportivi ed i tifosi sono state fatte tante ipotesi. "Mister Aglietti ha un nipote che gioca con il Figline, è un mio carissimo amico di famiglia da più di vent’anni ed abbiamo parlato in generale del calcio. Pensare altre cose è davvero fantascienza", ci ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini.