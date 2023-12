Grill Park a punteggio pieno. Cade la Fonderia Zanetti

Nel Girone A dopo il 6° turno rimane a punteggio pieno solo il Grill Park Ferrara, che esce vincitore dalla sfida con la Casa dei Materassi nonostante lo 0-2 all’intervallo, Mazzini Fei e Benini, con la doppietta di Sisti e le firme di Tumidei e Inglesetti. Cade l’altra capolista, la Fonderia Zanetti, al cospetto della Baracca di Guendalo: doppietta di Vandini, rigore di Fato e Mazzucco materializzano il 4-1 e l’aggancio al 2° posto. A quota 15 sale anche il Tabacchi Levigatura Marmi che si aggiudica l’altro big match contro il Bar Duomo: 7-2 senza storia con tripletta di Negri e doppietta di Zullo. Bar Duomo fermo a 12 punti raggiunto: dall’Infortunistica Carità, travolgente nel 13-3 agli Eroi di Arcadia con pokerissimo di Arenga e triplette di Barani e Giordano, e dall’Exera che solo nella ripresa riesce ad avere la meglio dell’Amedeo Barber Shop, 5-3 con tripletta di Pedarzini, gol e 2 assist per Panzetta. Torna a sorridere il Koi Sushi e lo fa asfaltando, 13-1, l’Asso di Cuori, cinquina di Rossi e poker di Guidetti. Primo successo stagionale dell’Autocarrozzeria Giudice che si porta a -1 dal Koi Sushi con 5 punti, 0-1 al riposo, ma 6-2 finale al Team Assacro grazie alle doppiette di Pazzi e Onesti e ai centri di Ciriegi e Culi. Nel Girone B disputata la 5° giornata e l’Hotel Lucrezia Borgia si sbarazza anche dell’insidioso ostacolo rappresentato dalla Longobarda: 5-3 al termine della prima frazione, 7-3 ad inizio ripresa e 8-5 conclusivo, bene Alushi, Nutini e Kupsi autori tutti di ua doppietta.

Al secondo posto rimangono Bar La Coccinella e Bar Mattino Ostellato. Il Bar La Coccinella va sotto per via dello schema su punizione ben realizzato da Lunghini per la Pizzeria il Botteghino, 1-1 al riposo, 2-1 di Boarini su assist di Sgargetta al 10’ della ripresa, immediato 2-2 di Contestabile, poi allungo fino al 6-2 con Sgargetta, doppio Maestri e Rossi. Tanta fatica per il Bar Mattino che in 15 minuti incassa 3 reti dalla Taverna di Guendalo e poi segna 2 volte con Santucci prima dell’intervallo. La Taverna nel finale di prima frazione perde per infortunio il suo difensore centrale, Ceciliato, e subisce il naturale contraccolpo andando sotto 3-6, poi 5-6, 5-7 e 6-7 finale.