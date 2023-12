Grill Park a punteggio pieno. Fonderia Zanetti seconda

Disputato il 7° turno nel Girone A, al Grill Park Ferrara gira ancora una volta bene, dopo il 2-0 a

firma Sisti e Poltronieri, subisce la doppietta di De Marchi e il 2-3 di Virgili, servito da calcio d’angolo ancora da De Marchi per il sorpasso della Baracca di Guendalo. Il bel movimento da pivot

di Nigrisoli vale il 3-3 prima del riposo. A metà ripresa siluro sotto la traversa di Sisti per il 4-3 Grill Park, ma la Baracca di Guendalo torna in parità grazie all’incursione di Vandini. Ancora Sisti, però, si procura e trasforma di potenza il rigore del nuovo vantaggio. Le speranze di pareggio della Baracca di Guendalo si stampano sul palo colpito da De Marchi con un diagonale da sinistra a 1’ dalla fine, il Grill Park vince 5-4. Al 2° posto, 3 punti sotto, rimane da sola la Fonderia Zanetti che batte 7-2 l’Amedeo Barber Shop, poker di Schirò e doppietta di Koubi. A quota 15 insieme alla Baracca di Guendalo salgono: il Foto Express grazie al 9-3 all’Asso di Cuori, triplette di Esposito e Giordano, doppietta di Barani e timbro di Gennari, e il Bar Duomo, 8-4 alla Termoidraulica Sgarzi con poker e assist di Mariani, tripletta di Molinari e rete di Farinella; doppietta di Caputo, poi Montosi e De Gruttola per la Termoidraulica Sgarzi.

A pari merito al 3° posto con 15 punti ci sono anche Exera, che sconfigge e raggiunge il Tabacchi Levigatura Marmi: dopo l’1-0 di Tagliati, doppietta di Pirani che porta avanti il Tabacchi, a cui rispondono Rubini e Panzetta per il 3-2 Exera al riposo. Nella ripresa Exera si chiude bene in difesa e gioca in ripartenza, arrivano in sequenza i gol di Pedarzini, ancora Rubini e Berveglieri; nel finale il gol di Contestabile, finisce 6-3 Exera. 8° è la Casa dei Materassi con 10 punti in virtù del 10-5 agli Eroi di Arcadia, poker di Galiè, tripletta di Benini e reti di Packer, Sansoni e Dieni. Sale a 9 il Koi Sushi, che spacca a metà la classifica distanziandosi dall’Autocarrozzeria Giudice, battuta 6-3 e ferma a quota 5: doppietta iniziale di Guidetti, il primo su assist al bacio di Rossi, poi doppiette di Lomonaco e Lella; tripletta di Cicotti per l’Aut. Giudice.