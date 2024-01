Grill Park la spunta di un soffio. La Baracca sconfigge il Bar Duomo

Nella prima giornata del 2024, disputati alcuni recuperi del Girone A. La capolista Grill Park se la vede bruttissima contro l’Infortunistica Carità: sotto 1-4 all’intervallo e 2-5, viene raggiunta sul 7-7 e poi negli ultimi 2 minuti la spunta 9-7, tripletta di Arenga e doppiette di Giordano e Barani per l’Infortunistica Carità, tripletta di Inglesetti e doppietta di Spettoli per il Grill Park. Exera e Baracca di Guendalo inseguono 3 punti sotto e si affronteranno stasera. Exera si sbarazza dell’ostacolo Casa dei Materassi, 9-2 con triplette di Berveglieri e Pedarzini e reti di Bassi, Rubini e del neo acquisto

Baroni.

La Baracca di Guendalo si aggiudica, 4-0, l’altro big match contro il Bar Duomo: Fato nel

primo tempo ribadisce in rete un tiro di Virgili, poi Crepaldi, Tosi e ancora Fato arrotondano nella ripresa. Secondo successo consecutivo per gli Eroi di Arcadia che sconfiggono e raggiungono in classifica a quota 6 la Termoidraulica Sgarzi: Tenani firma l'1-0 e il 2-1 dopo il pari di Lentini, poi Palmer segna una tripletta allungando 5-1; Caputo fa 2-5, ma Ziosi la chiude 7-2.

Nella 9° giornata del Girone B dopo lo 0-0 del primo tempo, la capolista Bar La Coccinella si sbarazza dell’ostacolo Bar Mattino Ostellato: 8-4, con poker di Sgargetta, doppietta di Maestri e reti di Bosi e Rossi. Successo largo, 14-3, del Magik Pizza sulla Tabaccheria del Centro, 6 reti di Alushi, 3 di Kupsi e 2 di Antoniciuc.

La New Team sale al 2° posto, raggiungendo a -4 dalla vetta il

Magik Pizza. Vittoria fondamentale in chiave serie A contro la Longobarda: 2-1 all’intervallo e

sofferto 4-3 finale, decisivi Santucci, Zanettini e Schwoch; per la Longobarda Squillace e doppietta di Paris. Gran secondo tempo della Pizzeria il Botteghino che sconfigge, 4-2, e sorpassa all’8° posto il Sushi Tokyo, dopo che la prima frazione si era chiusa sullo 0-1. Prova di forza del Basilico, 4-1 al Seven & Montebello, Scanavacca e tripletta di Nigrisoli. Il Sol de Montalto, sotto 1-3 all’intervallo contro l’Autofficina Lodi, la spunta 6-5: a segno Gatti nel primo tempo e nell’ordine Bonora, Bordasco, Roversi e doppietta di Galiè; Lodi, Perina, Pavani, Bonelli e Balboni per l’Autofficina Lodi. Dopo il vantaggio immediato della Taverna di Guendalo, il Carni e Sapori va al riposo sul 6-1 e chiude 10-3, poker di Boschiero, tripletta e 4 assist per Vergura.

Nel 9° turno del Girone C goleade per Osteria Strabassotti che ne fa 11 al Borgopianura con pokerissimo di Voltani, doppietta di Palmer e reti di Bartolini, Pavan, Ziosi e Zeneli; per Avis Ferrara, 12-3 al Take Away Portomaggiore con tripletta di Sacco, doppiette di Crocco e Garofalo, rete di Panariello e poker finale di Sorgente e stesso punteggio, 12-3, anche per gli Asini Bradi contro il fanalino di coda Hangar Birrerie: triplette di Collati, Cavicchi e Guidetti, doppietta di Biondi e rete di Contestabile.