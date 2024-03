Grinta Corticella Operazione riscatto

C’è grandissima voglia di riscatto in casa Corticella. Reduce da due sconfitte con Aglianese e Carpi, la formazione biancazzurra è scivolata fuori dalla zona playoff e l’obiettivo è ovviamente quello di cercare di farvi il prima possibile ritorno. Il quinto posto – l’ultimo utile per accedere agli spareggi – dista appena due punti, con la band di Miramari che, sesta a quota 42, sogna di riuscire a ripetere quanto di straordinario fatto lo scorso anno. Partita per salvarsi, la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli è riuscita a chiudere la stagione proprio al quinto posto e, grazie agli straordinari successi esternI contro Pistoiese e Carpi, è maturata la storica vittoria dei playoff. Quest’anno, pur avendo cambiato molto a livello di rosa, il Corticella è sembrato proprio riprendere da dove aveva lasciato e, ad un certo punto, si è ritrovato addirittura ad un passo dal primo posto.

I due recenti risultati negativi (di cui il primo viziato da una direzione arbitrale da dimenticare che ha comportato una maxi squalifica di tre giocatori per la quale è ancora atteso l’esito del ricorso) hanno un po’ complicato le cose, ma al di là di questo, la stagione del team di Alessandro Miramari resta da incorniciare. Per renderla straordinaria servirà l’accesso agli spareggi e, per alzare le proprie quotazioni, ci vorrà un risultato positivo oggi, alle 14,30, al ‘Biavati’, contro la Sammaurese, formazione romagnola appena fuori dalla zona playout e affamata di punti salvezza.