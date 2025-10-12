Grinta Progresso e Sasso, obiettivo salvezza

Il primo successo centrato sul campo del più quotato Cittadella Vis Modena ha risollevato il morale del Progresso di Mattia Graffiedi. Nonostante l’importante vittoria in terra modenese, la classifica continua, però, a essere deficitaria come dimostrato dal penultimo posto a quota 4. Per riuscire a migliorarla, e ad allontanarsi il più possibile dalle zone calde della graduatoria, Cestaro e compagni dovranno dare continuità al prestigioso risultato centrato domenica scorsa e quale occasione migliore se non quella offerta oggi dal calendario del girone D di serie D?

Alle 15, il Progresso è atteso dal derby casalingo contro la diretta rivale per la salvezza Imolese, con un risultato pieno che permetterebbe alla band di Graffiedi di compiere un fondamentale balzo in avanti verso l’obiettivo stagionale. Tra l’altro, oggi il tecnico romagnolo avrà la possibilità di risedersi in panchina dopo aver scontato i quattro turni di squalifica e chissà che i rossoblù non riescano a festeggiare il ritorno dell’allenatore con il più bel regalo possibile.

Per riuscirci, occorrerà una prestazione di alto livello dal momento che l’Imolese, pur correndo per lo stesso obiettivo del team di Castel Maggiore, si sta dimostrando una squadra pragmatica. Nonostante sia il peggior attacco del campionato con tre reti all’attivo, la formazione guidata dal tecnico argentino Ivan Marcelo Potepan è stata capace di ottimizzare il deficitario ruolino offensivo portando già a casa sette punti frutto di una vittoria e di quattro pareggi. E ciò anche grazie ad un rendimento difensivo di alto livello dal momento che, con appena tre gol subìti, la retroguardia imolese è la migliore del raggruppamento.

Ci si attende una partita spigolosa e in cui, come spesso accade in questi casi, a fare la differenza potrebbero essere i dettagli. Dettagli che, in settimana, ha curato Graffiedi che, reduce dall’indolore sconfitta di Piacenza nei trentaduesimi di Coppa Italia (sfida per cui ha fatto ricorso a un massiccio turnover), farà di tutto per portare a casa un risultato positivo e continuare così la lunga e tortuosa corsa verso la salvezza.