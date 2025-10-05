Grinta Sasso e Progresso, svolta cercasi

Ha bisogno come il pane di punti salvezza il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 15 di oggi, i gialloblù ospiteranno al ‘Carbonchi’ la seconda forza del campionato Pro Sesto con l’obiettivo di muovere la classifica. Vista la maggiore qualità degli avversari lombardi, riuscire a strappare un risultato positivo appare un’impresa tutt’altro che semplice, resta il fatto che, vista la recente crisi di risultati, capitan Geroni e compagni hanno assoluta necessità di una svolta positiva per cercare di togliersi il prima possibile dalle zone calde della graduatoria.

Terzultimi a quota tre punti, i sassesi hanno sin qui raccolto una sola vittoria e ben quattro sconfitte, di cui le ultime tre contro Pistoiese, Trevigliese e Pro Palazzolo che sono arrivate consecutivamente.

L’unica gioia di stagione era maturata alla seconda giornata in occasione del match casalingo con il Sant’Angelo (2-1). L’auspicio, per il Sasso, è quello che il giocare in casa davanti al proprio pubblico possa fare la differenza in positivo anche nel complicato match odierno.

Per strappare un risultato positivo, e riprendere così la scalata alla classifica, servirà un importante salto di qualità anche a livello offensivo.

Con appena tre reti in cinque partite, quello dei gialloblù è il peggior attacco del campionato con quelli di Tuttocuoio e Imolese. Tra l’altro, la casellina è ferma da ben tre giornate e ciò nonostante la band di Farneti, trascinata dall’esperienza di capitan Geroni, sia una squadra che offre una buona proposta di gioco e ottime trame offensive.

Come spesso accade in questi casi, a fare la differenza potrebbe essere la classica scintilla e chissà che i gialloblù non possano riuscire a trovarla oggi contro la Pro Sesto (che occupa la seconda posizione a parimerito della corazzata Pistoiese e a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Lentigione). Anche a livello difensivo serve una svolta perché otto gol subìti in cinque partite sono un po’ troppi per una squadra che dovrà limitare il più possibile gli errori se vorrà riuscire a salvarsi in un campionato difficile come quello di serie D.