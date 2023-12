Grinta Virtus e Andrea Costa a due velocità

La Virtus ha giocato una partita stoica dovendo rinunciare a due titolari come Barattini e Magagnoli. Nonostante tutto è andata vicino all’impresa di espugnare il parquet di Chieti dove in questa stagione non ha vinto nessuno. I gialloneri sono stati in gara fino alla fine, nei momenti cruciali le maggiori rotazioni dei padroni di casa hanno fatto la differenza: "Siamo stati eroici – commenta coach Mauro Zappi – questo l’aggettivo giusto per definire la Virtus vista a Chieti. Non dobbiamo avere paura nel dirlo, ma la squadra ha giocato una partita di livello molto alto, lo stesso a livello difensivo, c’è stata una buona qualità dei tiri e ricerca degli obiettivi. A questa squadra non potevo chiedere di più, Aglio ad esempio ha giocato da esterno con gli schemi visti sabato mattina nella rifinitura. A Jacopo e ai suoi compagni non possiamo dire grazie per quanto hanno fatto in Abruzzo. La Virtus ha giocato alla pari e messo in difficoltà una squadra importante come Chieti. C’è mancato solo un centimetro per andare a medaglia, peccato non esserci riusciti".

La V imolese è ora reduce da due sconfitte consecutive, tutte e due arrivate nelle ultime curve dei match: "L’umore dopo le sconfitte non può mai essere buono, ma occorre essere equilibrati, questa è la strada giusta. Questa squadra è come se avesse cominciato la preparazione estiva, ma siamo all’11 dicembre, sono cambiate idee tecniche e tattiche, farlo in mezzo ad un campionato è però un deficit. C’è stato pure un turno infrasettimanale, con due trasferte come Bisceglie e Chieti e la gara con Jesi. Il gruppo sta assimilando le cose nuove, ci sono piccoli dettagli da limare, ma presto riusciremo ad accendere la fiammella che ci permetterà di avere un bel fuoco di cui godere". La Virtus oggi sarà in palestra per preparare la gara di Mestre, verso il rientro Barattini, è un invece un’incognita la posizione di Magagnoli: "Quella di Magagnoli è una situazione in continua evoluzione, ringrazio lo staff medico che sta lavorando sodo. Credo che una risposta sul suo utilizzo arriverà probabilmente solo alla vigilia della sfida al Taliercio. Le assenze non devono essere un alibi, dobbiamo viverle con un sentimento positivo provando di vincere a Mestre".