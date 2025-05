Grosseto Calcio: stagione fallimentare, Lamioni promette investimenti per il futuro

Il direttore generale Filippo Vetrini ha tenuto la conferenza-stampa di chiusura della stagione agonistica del Grosseto. "E’ stata una stagione fallimentare di cui il patron Lamioni si è assunto la responsabilità – ha esordito il dg biancorosso – e la delusione principale non è stata per il risultato finale, ma per il modo con il quale si è arrivati a questo risultato. Pensavamo all’inizio di stagione di aver allestito una squadra che potesse recitare un ruolo da protagonista per un campionato di vertice, ma non per vincere visto l’investimento che aveva fatto il Livorno. Dopo la vittoria di Siena eravamo felici, ma dopo Natale si è spento qualcosa e il girone di ritorno è stata una vera e propria agonia. Speravamo almeo di essere nei playoff. Invece c’è stata un’enorme amarezza per la proprietà, per la città e per i tifosi che hanno il diritto di contestare in maniera legittima, ma stando sempre vicini alla squadra".

Poi uno sguardo al presente e verso il futuro. "Possiamo dire – prosegue Vetrini – che dopo due anni e mezzo abbiamo raggiunto la nostra identità ed ora siamo in grado di ripartire perchè il Grosseto è una società solida ed il nostro obiettivo è quello di costruire una squadra che possa far sognare, proprio il contrario di quella di quest’anno. Gianni Lamioni, nonostante le sirene di altre piazze, vuole continuare ad investire qui per cui il budget per la prossima stagione sarà superiore a quello del passato (in due anni e mezzo sono stati investiti 4 milioni) per cercare di allestire una squadra adeguata e che possa lottare per vincere il campionato. Suo figlio Francesco sarà il nuovo presidente del Grosseto Calcio, sicuramente il presidente più giovane d’Italia, e sarà al mio fianco, come collante tra la proprietà e il momento prettamente sportivo. Anche nella comunicazione tra la società e l’esterno ci saranno novità".

Un cenno particolare Vetrini lo ha rivolto a mister Consonni.

"Consonni non sarà più con noi – conferma il dg –. Va ringraziato per il lavoro svolto, è un galantuomo che tiene sempre al Grosseto". "La rosa va ricostruita – anticipa Vetrini – per cui ci saranno pochissime conferme. Su alcuni attuali contratti dovrò parlare con i procuratori dei giocatori".

Confermata la scelta di Casteldelpiano per il ritiro della squadra dal 28 luglio al 14 agosto. Poi la scelta dell nuovo allenatore. "C’è una rosa di nomi, ma io ho le ide chiarissime, ma l’annuncio lo faremo fra circa un mese: per fare un matrimonio bisogna essere in due. Se va in porto l’ipotesi A in tre giorni si allestisce la squadra; se si passa alle ipotesi B e C allora ci vorrà un po’ più di tempo".

E la Fiorentina, soprattutto per il discorso Under (2005, 2006, 2007), potrebbe dare alla Holding Lamioni un aiuto tecnico più consistente rispetto a quello fornito in passato.

Paolo Pighini