Grosseto e Salivoli trionfano al Trofeo Renzo Trovò 2025

Il Grosseto e il Salivoli si sono aggiudicati l’edizione 2025 del Trofeo Renzo Trovò. La manifestazione giovanile, riservata alla categoria Esordienti, che si è svolta a Campagnatico ha visto la vittoria della formazione piombinese e quella biancorossa trionfare nelle due distinte categorie.

Il Grosseto ha vinto il torneo riservato agli Esordienti 2013 mentre il Salivoli ha vinto la manifestazione riservata agli Esordienti 2012. Per quanto riguarda la categoria Esordienti 2013, hanno vinto i ragazzi allenati dal mister Gianluca Bini, vincendo tutte le partite del torneo. La squadra è stata applaudita anche da tifosi di altre squadre partecipanti per la tecnica ed i ritmi di gioco dei ragazzi dell’Us Grosseto che non hanno trovato avversari in grado di superarli. A consegnare il premio è stato proprio il padre di Renzo Trovò, ex capitano del Grosseto, che è apparso emozionato alla consegna del premio ai ragazzi biancorossi. Secondo posto per il Roselle, terzo posto per l’Argentario, quarto posto per il Venturina, quinto posto per l’Academy Livorno.

Nella categoria Esordienti 2012 vittoria invece del Salivoli, secondo posto per l’Up Poliziana, terzo posto per l’Atletico Maremma, quarto posto per il Grosseto, quinto posto per la Campese. Per la categoria 2012, il premio di miglior portiere del torneo "Premio Ricciardi-Veltroni" è stato consegnato all’estremo difensore Lorenzo Tonini; premio capocannoniere "Gastone Steri" a Rocco Gazzarri. Per la categoria 2013, il premio di miglior portiere "Alessandro Bernabini" a Valerio Ferretti, premio miglior calciatore "Giovanni Ancilli" a Andrea Babbini; capocannoniere premio "Leonardo Fiornovelli" a Gabriele Draghi. Si chiude così un evento dal valore sportivo e umano immenso, intitolato a un grande calciatore che oggi non c’è più, ma che vive nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano, ogni volta che il pallone comincia a rotolare.