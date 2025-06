Grosseto eliminato ai rigori dal Venturina nella Coppa Toscana Giovanissimi

I calci di rigore sono stati fatali alla formazione di mister Stefani. Nulla da fare per il Grosseto nelle semifinali della Coppa Toscana Giovanissimi regionali Under 15 disputata in gara unica sul terreno di gioco dell’’Uzzielli’ di Paganico. I torellini, infatti, sono stati battuti 5-4 ai calci di rigore dal Venturina dopo che i tempi regolamentari erano terminati sullo 0-0. La squadra allenata da David Stefani, seconda in campionato, si è fermata nuovamente poco prima del successo finale. Dopo aver eliminato il San Miniato e il Calci, purtroppo l’arcigna difesa biancazzurra ha avuto la meglio sui tentativi offensivi dei biancorossi grossetani, e dagli undici metri il team livornese è stato più preciso. E’ stata una partita molto bloccata, con due formazioni che si sono equivalse sul rettangolo di gioco, con i biancorossi che hanno provato a scardinare la difesa del Venturina che dal canto proprio ha fatto vedere di essere un’ottima formazione. Grosseto che esce di scena comunque a testa alta dalla manifestazione.