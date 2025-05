Grosseto Emergency trionfa al Nightingoal: campioni d'Italia di calcio a 5

Gli infermieri grossetani sono campioni d’Italia di calcio a 5. La squadra maremmana si è imposta nel torneo "Nightingoal" battendo in finale il Nocera Friends per 3-2. Così il Grosseto Emergency torna in Maremma con il titolo di campione d’Italia degli infermieri.

Applausi a scena aperta per il Grosseto Emergency, squadra di calcio a 5 formata da infermieri della provincia di Grosseto, che torna in Maremma con la coppa e il titolo di campione d’Italia vincendo la decima edizione del "Nightingoal".

Un’edizione che la truppa di infermieri grossetani ha ben gestito, arrivando alla finale contro il Nocera Friends e andando sotto di due gol. Un passivo colmato in chiusura di partita, quando il direttore di gara ha fischiato un tiro libero per i campani che hanno colpito il palo lasciando poi spazio ai grossetani che in contropiede hanno chiuso e vinto una finale storica.

Un torneo che si è giocato lo scorso fine settimana a Chianciano Terme, riservato chiaramente agli infermieri di tutta Italia, e che ha visto ben otto squadre fronteggiarsi per il titolo.

La squadra grossetana, sostenuta da Opi Grosseto, Nursing Up, Nursind e dalla Misericordia di Paganico, ha vinto ancora una volta il titolo a distanza di due anni dall’ultimo successo.

Fondata da Marco Orlandella e Michele Mazzella, la formazione ha visto scendere in campo nove atleti: Michele Mazzella, Simone Nykieforuk, Gianluca Bini, Pasquale Mangione, Tommaso Calzolani, Luigi Angelino, Ivan Biele, Raffaele Prisco e Simone Raito, con quest’ultim che ha continuato a giocare la finale nonostante un brutto infortunio al piede.

Riconoscimenti importanti anche quelli arrivati poi al termine del torneo per Luigi Angelino, miglior giocatore del torneo, Gianluca Bini, miglior giocatore over 40, e a Simone Raito, miglior giocatore non infermiere (Oss).