Grosseto in crisi: playoff a rischio per i biancorossi di mister Consonni

Riusciranno i biancorossi a resistere in zona playoff? Un obiettivo che, ad inizio di stagione, sembrava un ripiego e che, invece, a tre giornate dal termine della regular season sta diventando l’unico possibile da raggiungere. E non sarà facile centrarlo da parte di una squadra appare in affanno nonostante le dichiarazioni di mister Consonni rese al termine della sconfitta con l’Ostia Mare. La "navicella biancorossa" sta facendo acqua da tutte le parti, e anche I tifosi, ormai, nell’indifferenza generale, sembrano aver tirato i remi in barca.

La discesa è iniziata dopo la fantastica cavalcata delle otto vittorie consecutive che aveva riacceso speranze e illusioni, con la prima gara del girone di ritorno che ha coinciso con la sconfitta di Orvieto: da quel momento in casa biancorossa è calato il buio. Su 14 gare disputate il Grosseto (10 gol fatti e 13 subìti) ha collezionato 15 punti frutto di 3 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi. Una media disastrosa. Ultimo atto di questo percorso la sconfitta di misura rimediata in casa dell’Ostia Mare. Ora rimangono tre gare da disputare: due in casa (Montevarchi giovedì alle 15 e poi il Siena domenica 4 maggio) una in trasferta (Ghiviborgo, domenica 27) con una classifica ancora aperta per i posti nei playoff: un’ultima occasione per il Grifone di tirare fuori quella qualità che fino a questo momento c’è stata solo a parole, ma non nei fatti.

P.P.