Grosseto in difficoltà: assenze pesanti e playoff a rischio nel derby col Siena

Rispetto alla gara di andata, quando il Grosseto si presentò al Franchi col vento in poppa dovuto ad una lunga serie di vittorie, domenica i biancorossi si presentano al derby in condizioni diametralmente opposte. Il ko in casa del Ghiviborgo ha quasi estromesso i maremmani dalla corsa ai playoff visto il -3 dal quinto posto a 90 minuti dalla fine. Ma le brutte notizie riguardano anche gli assenti in vista di domenica perchè mancheranno anche tre giocatori importanti come Sabelli e Macchi (infortunati) e il bomber Marzierli squalificato dopo il rosso di Ghivizzano.

"In dieci abbiamo avuto occasioni importanti per pareggiare restando dentro la gara fino alla fine – ha detto il tecnico del Grosseto Luigi Consonni dopo lo stop in provincia di Lucca –. Il rammarico della stagione non è legato a queste partite visto che contro una formazione di valore come il Ghiviborgo ce la siamo giocata alla grande ma per quelle partite sulla carta più abbordabili che invece abbiamo approcciato male. Il derby col Siena? Resta una partita importante e sentita. Siamo consapevoli che però non abbiamo più il destino nelle nostre mani ma dobbiamo per forza vincere e poi vedere cosa succede negli altri campi".