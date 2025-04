Grosseto-Montevarchi rinviata per allerta meteo: stadio Zecchini inagibile

Non c’è due senza tre: un proverbio che calza a pennello nella vicenda legata allo stadio ’Zecchini’. La partita Grosseto-Montevarchi in programma per oggi alle 15 è stata rinviata a sabato, sempre con inizio alle 15, a causa dell’allerta meteo vento arancione che, come è accaduto già in altre due simili circostanze, rende inagibile al pubblico l’utilizzo della tribuna. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio di ieri, ma qualche avvisaglia c’era stata già in mattinata durante la conferenza stampa di presentazione della gara, da parte dell’allenatore Luigi Consonni.

"E’ nostra intenzione terminare bene questa stagione – ha sottolineato il tecnico del Grifone – e per questo ci stiamo allenando bene in settimana. In gara, però, subentrano diversi fattori che mettono in evidenza il nostro grande limite negli ultimi metri e la nostra difficoltà ad andare a rete".

Il tecnico dovrà rinunciare al difensore Marcello Possenti squalificato dal giudice sportivo per un turno: per il resto tutti a disposizione. I biancorossi occupano la quinta piazza della classifica con 48 punti e puntano ad un posto nei playoff mentre gli ’aquilotti’ di mister Rigucci, fermati in casa domenica dal Trestina, in classifica vantano 38 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout e sono alla ricerca di punti-sicurezza.

P.P.