Grosseto, pari nel finale. Schiaroli "salvagente"

Con un uomo in meno per quasi tutta la partita, il Grosseto ha rischiato grosso sul campo della matricola Figline. Al pronti e via, al 5’ un intervento di Macchi su Zellini, costringe la squadra di Bonuccelli a restare in 10 per tutto il match. Sugli sviluppi dell’episodio, la punizione del Figline calciata da Sesti per la testa di Sabatini, costringe Raffaelli a deviare in angolo. Al 13’ si fa vivo il Grosseto con Riccobono il cui tiro finisce fuori di poco. Risponde la squadra di casa con Diarra ma calcia addosso al portiere. Al 33’ ci prova Rinaldini, stavolta è bravo Pagnini a smanacciare in angolo. Tre minuti dopo tocca ad Arcuri a sfiorare il palo. Al 42’ un tiro dei gialloblù di casa con Bonavita mette i brividi alla difesa del Grosseto. Nella ripresa, gli ospiti ci catapultano in avanti con Aprili il cui tiro finisce fuori di poco. Al 66’ palla gol per la squadra di casa: Rufini ben lanciato scivola al momento del tiro con Raffaelli che para. Al 68’ arriva il vantaggio dei locali: Zellini lancia alla perfezione Zhupa che vicino al dischetto calcia a botta sicura e supera Raffaelli. Al 73’ il Figline non ha fortuna, spreca un gol che poteva chiudere la partita. L’azione parte dai piedi di Dema che lancia Rufini il quale appoggia a Zellini che solo davanti al portiere tira di poco fuori. Superato il pericolo la squadra di Bonuccelli riprende vigore e si catapulta ancora in avanti. Un colpo di testa di Porro costringe Pagnini a neutralizzare. Quando la vittoria per i padroni di casa sembrava ormai in tasca, al 97’ il Grosseto pareggia: Marzierli lancia Schiaroli che in area indisturbato, di testa mette la palla all’angolino.

E il Grosseto ringrazia la società padrone di casa per l’accoglienza riservatagli. "La società – affermano Il patron Giovanni Lamioni, il direttore generale Filippo Vetrini e il direttore operativo Iacopo Tonelli – ringrazia sentitamente l’Asd Figline 1965 in tutte le sue componenti dirigenziali per la splendida accoglienza ricevuta nel pre e nel post della gara disputata in data odierna allo stadio comunale Goffredo Del Buffa. Dopo il fischio finale all’intero gruppo squadra biancorosso è stato inoltre riservato un terzo tempo a base di vivande, molto apprezzato da tutto il club".

Giovanni Puleri