Grosseto-San Donato Tavarnelle: recupero della 30ª giornata tra allerta meteo e sfide play off

Oggi, alle 18,30, si recupera la gara della 30ª giornata del girone E, Grosseto-San Donato Tavarnelle non disputata domenica visto che lo stadio ’Zecchini’ di Grosseto in caso di allerta meteo viene chiuso. La squadra di Vitaliano Bonuccelli, ex di turno insieme a Bruni e Marzierli, deve affrontare una sfida abbastanza impegnativa fra due squadre animate da due motivazioni diverse: il San Donato cerca di ottenere punti salvezza, il Grosseto invece vuole blindare il quarto posto play off. Ai gialloblù del presidente Andrea Bacci servirà una prestazione super, cercando di prendere vantaggi in quelle zone del campo dove serve fare la differenza.

Servono punti preziosi per dare ossigeno a una classifica che per i risultati usciti domenica, ha bisogno di essere corroborata per risalire verso una posizione più tranquila. Tra i gialloblù rientrano Gistri, Dema e Croce dalla squalifica; Senesi sarà l’unico assente per infortunio. Bonuccelli avrà ampia possibilità di scelta anche per l’attacco avendo disponibili Doratiotto, Menga, Gubellini e, Manfredi. Ricordiamo che nella gara di andata al Pianigiani, prevalse il Grosseto per 1-0 per via della rete di Cretella. Arbitra Aloise di Voghera, coadiuvato da Turra di Milano e da Aguzzi di Rieti.

G. Puleri