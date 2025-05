Grosseto: sconfitta con Ghiviborgo e sogno play off sempre più lontano

A Grosseto non si respira una buona aria. La sconfitta con il Ghiviborgo ha relegato la squadra di Consonni al settimo posto e in casa biancorossa la conquista dei play off appare più un miraggio che una possibilità. Causa squalifica Sabelli, Macchi (ammoniti e diffidati) e capitan Marzierli, autore del gol vittoria al Franchi (espulso), nonché Cretella, si guarderanno il derby dalla tribuna, sugli spalti di uno stadio in cui, nonostante il valore storico della sfida, potrebbero non esserci troppi spettatori di casa. La sensazione, insomma, è che in Maremma si guardi già alla prossima stagione, in cui il Grifone, dopo questo campionato non brillante, è chiamato, dalla piazza, a recitare il ruolo di protagonista. Segnali, in questo senso, arrivano anche dalla società che nelle ultime ore ha annunciato "l’accordo quinquennale con Erreà Sport, che diventa sponsor tecnico del club fino al 2030".

Il Grosseto sembra quindi aver già archiviato la stagione 2024/2025, (secondo Grosseto Sport ha anche già deciso la sede del ritiro di preparazione estiva, Castel del Piano). Una situazione che non deve però far abbassare l’attenzione alla Robur che, stando alle parole dei protagonisti, i play-off li vuole conquistare e magari anche vincerli.