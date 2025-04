Grosseto sconfitto dal Ghiviborgo: playoff sempre più lontani

Il Grosseto gioca una buona partita, dando tutto sul campo e dimostrando di non meritare la sconfitta, ma torna a casa a mani vuote e vede allontanarsi i playoff. La gara col Ghiviborgo è bella e piacevole, con fuochi d’artificio in avvio: al 5’ bella azione corale dei padroni di casa sull’asse Nottoli-Gori-Fischer-Vari, palla a Giannini che mette in rete a porta vuota. Immediata la reazione maremmana: punzione dal limite calciata da Senigagliesi, rimpallo in area, Bonifacio è ottimo su Marzierli ma nulla può sul fendente in corsa di Caponi. I ragazzi di Consonni insistono e due minuti dopo la ribaltano, quando lo stesso Senigagliesi ruba palla a centrocampo e mette Riccobono solo davanti al portiere per la rete del vantaggio. Appena il tempo di esultare però, che Vari sfonda a sinistra e serve a capitan Nottoli la palla del due a due. La sfida si mantiene viva e molto intensa, Marzierli ci prova al 21’ e al 27’ ma viene sempre fermato in fuorigioco e poco dopo la mezz’ora il Ghiviborgo torna in vantaggio: su corner prepotente stacco di testa di Lopez per il gol del tre a due.

Il Grosseto non ci sta e approccia meglio la ripresa, Sabelli al 4’ non ci arriva per un soffio ma al 10’ capitan Marzierli rovina i piani dei suoi, facendosi espellere per un fallo di reazione su Lopez. I Torelli accusano il colpo, Vari al 21’ e Gori al 25’ sfiorano la rete della possibile sicurezza per i locali ma la squadra di Consonni non molla e, nonostante in dieci, va vicinissima al tre a tre in almeno due occasioni: al 27’ gran parata di Bonifacio su tiro in corsa di Guerrini, al 29’ Addiego Mobilio, da poco entrato in campo, colpisce un clamoroso palo interno alla sinistra del portiere, con un bel diagonale che avrebbe meritato miglior sorte. Lo stesso numero sette si defila troppo al 35’ e non sfrutta una buona palla in profondità, mentre l’ultimo sussulto arriva al 41’, ma uno stanchissimo Sabelli non approfitta di un ’regalo’ di Barbera in disimpegno.

Vani gli assalti finali, il Ghiviborgo si chiude bene e vince, per il Grosseto una sconfitta che potrebbe compromette la strada che porta ai playoff, anche se la prestazione dei Torelli è da sottolineare, per impegno e dedizione da parte di tutti.