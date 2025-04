Grosseto-Siena: Consonni cerca la vittoria per sperare nei playoff

Senza gli squalificati Sabelli e Macchi (ammoniti nell’ultimo turno e diffidati), il bomber Marziali (espulso ad inizio ripresa a Ghiviborgo) che decise il match di andata e l’infortunato Cretella, il Grosseto contro il Siena ha come gli stessi bianconeri sono un risultato a disposizione. La formazione di mister Consonni, ex capitano del grifone da calciatore, che ad inizio stagione aveva preso il posto di Malotti arrivando anche a -5 dal Livorno dopo una bella striscia di successi, deve vincere il derby e sperare necessariamente in un ko dell’Orvietana sul difficile campo del Trestina per centrare il quinto posto. In caso di arrivo con gli stessi punti degli umbri infatti Dierna e compagni sarebbero dentro la post season per via degli scontri diretti a favore. "Il derby col Siena? E’ una partita importante e sentita. Siamo consapevoli che però non abbiamo più il destino nelle nostre mani ma dobbiamo per forza vincere e poi vedere cosa succede" così aveva detto Consonni dopo il ko in provincia di Lucca.