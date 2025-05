Grosseto-Siena: Consonni punta al derby per sperare nei play-off

Il tecnico del Grosseto Luigi Consonni ha parlato ieri alla vigilia del derby sottolineandone l’importanza. "Il presidente Lamioni è venuto a parlarci in settimana: la società tiene tanto al derby ed in più c’è sempre una piccola speranza di entrare nei play-off anche se non è più solo nelle nostre mani il nostro destino. Il rammarico è per i tanti punti persi per i nostri demeriti ma adesso pensiamo a fare bene contro il Siena che è un derby al quale teniamo così come i tifosi. Siamo in emergenza tra squalifiche ed infortuni ma sono sicuro che chi giocherà darà il massimo indipendentemente dal sistema di gioco che sceglieremo dopo che in settimana abbiamo provato qualcosa di diverso. Il Siena – prosegue l’ex allenatore della Pistoiese - ha fatto un percorso simile al nostro: sono una squadra di qualità che come noi non è stata molto continua. Il pari non serve a nessun per cui mi aspetto una gara molto aperta in cui le qualità dei singoli potranno fare la differenza. Vogliamo provare in tutti i modi ad entrare nei playoff." Il Grosseto non vince in casa contro il Siena dal 1977. "E’ il mio anno di nascita – ha concluso Consonni – ma più che questa statistica mi interessa la classifica".